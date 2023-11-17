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Spor

Edin Dzeko hayırseverliği ile ülkesinde gündem

Boşnak basını, Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko'nun yardımseverliğini anlattı.

17 Kasım 2023 Cuma 10:11 - Güncelleme:
Edin Dzeko hayırseverliği ile ülkesinde gündem
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Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnal golcüsü Edin Dzeko, ülke basınında gündeme geldi.

Sarajevotimes, Bosnalı sporcuların kazançlarıyla ilgili haber derledi. Ülkenin en önemli sporcusu olarak gösterilen Edin Dzeko'nun, 116 milyon euroluk kariyer kazancıyla kendini hayır işlerine adadığı belirtildi.

"SAYILI BİR HAYIRSEVER"

Boşnak basınındaki haberde, "Gayrımenkul sektörüne yatırım yapıyor. Sayılı bir hayırsever. Ağır hasta, tedavi ve ilaca ihtiyaç duyan, kimsesizler için özel bir spor fonu hesabı açtı. Çok geçmeden pek çok Bosnalı sporcu onun bu hareketine katıldı. 150 bin euroluk bir başlangıç bağışı yaptı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan eşi Amra Dzeko'nun da da kanser hastaları ve kanserli çocuklar için 'Kalp' adlı vakfı var. Farkındalık için saçlarını kestirmişti. Amra, "Harika hayatlarımız olduğu düşünülüyor. Ancak önemli olan durumu olan herkesin bir şeyler yapabilmesi ve yardım etmesi. Özel çocukları mutlu edebilmek için saçlarımı kestirdim. Özellikle Bosna'ya çok bağlıyız. Çocuklar bizim her şeyimiz" demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Dzeko, 12 kez ağları havalandırırken, 7 asiste imza attı.

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