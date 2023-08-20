Edin Dzeko ilk 11'e geri dönüyor!

Fenerbahçe kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Edin Dzeko, Samsunspor maçı ile birlikte yeniden ilk 11'e dönecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan 4 maçın ikisinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Edin Dzeko, Maribor ile deplasmanda oynanan maçta yerini bir diğer golcü Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.

Kartal'ın 4-3-3 sisteminde tek santrforla takımını sahaya sürmesi, Edin Dzeko-Batshuayi ikilisinin ilk 11'de birlikte forma giymesine engel oluyor. Ancak tecrübeli çalıştıcı, zaman zaman kapanan takımların savunma kilidini açmak için bu ikiliyi ikinci yarılarda bir arada oynatmayı tercih ediyor. Deneyimli teknik adam, Samsunspor karşılaşmasında ise en uçta yeniden Dzeko'yu görevlendirecek.