İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8291
  • EURO
    33,2152
  • ALTIN
    1990.1
  • BIST100
    9255.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Edin Dzeko, İstanbul'da rüzgar gibi

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ligde attığı gollerin sadece birini İstanbul dışında attı.

Sabah16 Şubat 2024 Cuma 15:01 - Güncelleme:
Edin Dzeko, İstanbul'da rüzgar gibi
ABONE OL

Fenerbahçe'de ligde 5 maçlık gol orucunu Alanyaspor karşısında bozan Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında da en önemli gol ayaklarından olacak. 17 golle krallıkta oturan Boşnak forvet, deplasmandaki kötü serisini bitirmek için de sahaya çıkacak.

Son olarak 7 Ocak'ta İstanbulspor deplasmanında ağları sarsan Dzeko, o tarihten sonra dış sahada Gaziantep, Başakşehir ve Antalyaspor'u boş geçti.

İSTANBUL İLE İYİ ANLAŞIYOR

Bu sezon deplasmanda 7 gol atan 37 yaşındaki yıldız, bunların sadece 1'ini İstanbul dışında kaydetti. Ligde Samsunspor maçı dışında attığı bütün goller İstanbul'da geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.