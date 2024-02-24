Edin Dzeko, Kasımpaşa maçında farkı açmak istiyor!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, gözünü Kasımpaşa maçına çevirdi. Boşnak yıldız, Kadıköy'de taraftarının önünde gol sayısını artırarak rakiplerine gözdağı vermeyi planlıyor.

DZEKO, FARKI AÇMAK İSTİYOR!



İsmail Kartal, hafta içerisinde yapılan testlerde kas yorgunluğu tespit edilen Boşnak yıldızı bir idmanda dinlendirmişti. Dzeko, ligde 5 maçı boş geçtikten sonra Alanya ve Rizespor filelerini sarsarak yeni bir gol serisi başlattı. Kasımpaşa karşısına dinlenmiş ve hazır bir şekilde çıkacak olan 37 yaşındaki oyuncu, Kadıköy'de 12. adam önünde serisini sürdürmeye kararlı. Diğer yandan, ligde 18 golle krallık yarışında da zirvede yer alan dünyaca ünlü golcü, Kasımpaşa filelerini de sarsarak rakipleriyle arasındaki farkı daha da açmak istiyor.