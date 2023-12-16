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Spor

Edin Dzeko rekorları alt üst etti

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko attığı gollerle yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu adeta kanıtlıyor. Başarılı futbolcu Spartak Trnava maçında attığı 2 golle ise bir Türk takımının forması iki gol atamayı başaran en yaşlı futbolcu oldu.

Sabah16 Aralık 2023 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Edin Dzeko rekorları alt üst etti
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Edin Dzeko, Fenerbahçe forması altında sergilediği performansla yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gözler önünde sermeye devam ediyor...

Sezon başında İnter'den gelen ve 37 yaşında olması nedeniyle eleştirilen Boşnak yıldız, çenesini çalıştıranlara ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle yanıt veriyor. Bu sezon Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Edin Dzeko, 99 dakikada bir gol atmayı başardı.

Ligdeki 15 maçta 12 gol atan Edin, Konferans Ligi Elemeleri'nde de 2 kez ağları havalandırmıştı. Tecrübeli golcü, Trnava karşılaşmasında da iki kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak F.Bahçe'nin grubu lider bitirmesinde en büyük katkıyı sağladı ve sarı-lacivertli forma altında 16. golünü attı. Dzeko aynı zamanda Avrupa kupalarında bir Türk takımının formasıyla çıktığı bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu oldu ve rekor kırdı.

ÇOK BEĞENİYORDUM

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'de harikalar yaratmasına oynadığı eski kulüplerinin taraftarları da kayıtsız kalmadı. Trnava maçının ardından bir futbolsever; "Dzeko, Fenerbahçe'ye özel olarak gönderildi" yorumunu yaparken, City'li bir taraftar ise; "Dzeko her zaman beğendiğim oyuncuydu" mesajını paylaştı.

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