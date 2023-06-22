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Spor

Edin Dzeko: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

22 Haziran 2023 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Edin Dzeko: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum
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İmza töreni öncesinde başkan Ali Koç ile tanışan Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye başarılı olmak için geldiğinin mesajını verdi.

"HARİKA DUYGULAR YAŞIYORUM"

Edin Dzeko, FB TV'ye yaptığı açıklamada "Harika duygular yaşıyorum." diyerek, fazlasıyla heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"NE KADAR DOĞRU, GÖRDÜM!"

Sözlerine devam eden Boşnak golcü "Fenerbahçe'nin büyük kulüp olduğunu biliyorum. Buraya geldiğim kısa sürede kararımın ne kadar doğru olduğunu gördüm." dedi.

TARAFTARLARA MESAJ

Edin Dzeko ayrıca "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Her maçta, her idmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım." diyerek taraftarlara mesaj gönderdi.

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