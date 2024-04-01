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Spor

Edin Dzeko şampiyonluk fitilini ateşledi! ''3 kupa için sonuna kadar savaşalım''

Fenerbahçe'de gündem Olağanüstü Genel Kurul. Futbolcuları gündemin dışında tutmak isteyen İsmail Kartal'ın ise en büyük destekçisi Edin Dzeko. Sarı lacivertlilerin kaptanı arkadaşları ile bir toplantı yaparak onlardan sahanın içinde kalmalarını istedi ve şampiyonluğa odaklanmalarını söyledi. İşte detaylar...

Fanatik1 Nisan 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Edin Dzeko şampiyonluk fitilini ateşledi! ''3 kupa için sonuna kadar savaşalım''
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Olaylı Trabzonspor maçından sonra futbolcular Milli görev için ülkelerine dağıldı. Fenerbahçe'de bu süreçte bir numaralı gündem maddesi, salı günü toplanacak Olağanüstü Genel Kurul oldu. Toplantıda ligden çekilme seçeneği dahi masada. Yönetim ve üyeler, bundan sonraki yol haritasını belirlemeye çalışacak.

DZEKO'DAN KARTAL'A BÜYÜK DESTEK

İsmail Kartal'ın en büyük endişesi, saha dışındaki bu konunun futbolcuları olumsuz etkilemesi. Tecrübeli teknik adam, bunun önüne geçmek için çabalıyor. En büyük desteği ise kaptan Edin Dzeko'dan görüyor.

'3 KUPA ŞANSIMIZ VAR'

Yıldız futbolcunun takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptığı belirtildi.

Dzeko'nun konuşmasında, "Ben buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Bu yolda ilerliyoruz. Avrupa'da da son 8 arasına kaldık. Bizim için önemli olan tek şey sıradaki maçtır. Adana Demirpor karşılaşmasından başka bir şey düşünmeyelim. Oyuncular olarak saha içinde kalıp işimize bakalım. Sezonu 3 kupayla kapatma şansımız var, bunu sonuna kadar zorlayalım. Bunun dışındaki konuları yönetimimiz halleder" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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