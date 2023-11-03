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Spor

Edin Dzeko sırrını açıkladı! ''Benim başarım takım oyununun eseri'

Bu sezon Fenerbahçe'de muhteşem gollere imza atan 37 yaşındaki Boşnak golcü Edin Dzeko başarısının sırrını açıkladı. Deneyimli golcü 'Benim başarım hem de yakaladığımız müthiş seri ve takım oyununun eseri' ifadelerini kullandı.

Fanatik3 Kasım 2023 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Edin Dzeko sırrını açıkladı! ''Benim başarım takım oyununun eseri'
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Fenerbahçe'deki performansıyla büyük bir alkış alan Boşnak yıldız Edin Dzeko, başarısının kaynağından bahsederken Trabzonspor derbisini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bordo-Mavili ekip karşısında galibiyeti alacaklarına inanan Dzeko, taraftarının da desteğine güveniyor.

DZEKO: 'İŞİM KOLAYLAŞIYOR'

Edin Dzeko, kısa sürede Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi. Tecrübeli oyuncu, sadece saha içinde performansıyla değil, liderliği ve takımı sahiplenmesiyle de sezonun en önemli isimlerinden biri oldu. Ligde 10 maçta attığı 10 golle birlikte İcardi ile krallık yarışında zirveyi paylaşan Dzeko, bu konuda takımına övgülerde bulundu.

Boşnak forvet, başarısının sırrını açıklarken, 'Kollektif olarak oynayınca işim kolaylaşıyor. Takımın kazanması da aynı şekilde daha kolay hale geliyor. Arkadaşlarım sürekli bana destek veriyor. Bu da benim gol atmamı sağlıyor. Kısacası hem benim başarım hem de yakaladığımız müthiş seri, takım oyununun eseri' diye konuştu.

12. ADAMA ÖVGÜ

Edin Dzeko, bazen gol ya da asist katkısı verilmese bile sahada en az gol kadar önemli işler yapılabileceğini söyledi. 12. adama ayrı bir parantez açan 37 yaşındaki golcü, 'Onlar, bizim itici gücümüz. Sahada hepimizi ateşliyorlar. Trabzonspor maçında da taraftarımızın vereceği destekle sahadan gülerek ayrılan taraf biz olacağız' ifadelerini kullandı.

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