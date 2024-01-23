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Spor

Edin Dzeko, Süper Lig'e damga vurdu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü Edin Dzeko, şu ana kadarki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu.

Sabah23 Ocak 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
Edin Dzeko, Süper Lig'e damga vurdu
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İsmail Kartal, Samsunspor maçının 70. dakikasında oyundan alırken el-kol hareketleriyle tepkisini gösterse de rakamlar Edin Dzeko'yu haksız çıkardı.

18 ATAKTAN YARARLANAMADI

37 yaşındaki Bosnalı kaptan, 1-1 biten ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara alınmasına neden olan Samsun karşısında girdiği 5 pozisyonu harcadı.

16 golle takımının en skorer ismi olan ve Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Dzeko, toplamda 18 ataktan eli boş döndü.

ICARDI TAKİP EDİYOR

Tecrübeli oyuncu böylece ligin en çok gol fırsatı harcayan futbolcusu olarak ilk sırayı kimseye bırakmadı. Pozisyonu gole çevirme karnesi yüzde 17'de kalan Dzeko, bu değeriyle de ligdeki santrforlar arasında 16. basamağı gördü.

Fenerbahçeli oyuncuyu; Galatasaray'dan Mauro Icardi (13) ile takım arkadaşı Dusan Tadic (11) takip etti. Dzeko bu sezon kullandığı 2 penaltının 1'ini de değerlendiremedi.

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