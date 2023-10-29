Edin Dzeko'dan 12 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla fırtına gibi esmeye devam ediyor.

12 YIL SONRA BİR İLK

5-0 kazanılan Pendikspor maçında 3 gol birden atarak ligdeki gol sayısını 10'a yükselten Dzeko, tam 12 yıl sonra bir maçta 3 ve üzeri gol atmayı başardı.

TOTTENHAM'A 4 GOL ATMIŞTI

Edin Dzeko son olarak Ağustos 2011'de Manchester City'nin Tottenham'ı deplasmanda 5-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.

ICARDI'Yİ YAKALADI

Ligdeki gol sayısını 10'a yükselten golcü futbolcu, krallık yarışında da Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi yakaladı.

Sezona Gaziantep FK filelerini iki kez havalandırarak başlayan yıldız futbolcu, Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor karşısında gol sevinci yaşadı. Dzeko, Pendikspor karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki son 4 maçta da skor üretmiş oldu.

4 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATTI

Edin Dzeko son olarak 2021-2022 sezonunda Inter formasıyla Serie A'da üst üste 4 maçta gol attığı periyodun ardından aynı performansı şimdi de Fenerbahçe formasıyla gösterdi.