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Spor

Edin Dzeko'dan 20 milyon Euro'luk teklife ret!

Fenerbahçe'ye 2 yıllık sözleşme için söz veren Edin Dzeko, Suudi Arabistan'tan gelen 20 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

sabah17 Haziran 2023 Cumartesi 12:57 - Güncelleme:
Edin Dzeko'dan 20 milyon Euro'luk teklife ret!
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Şampiyonluk hasretinin 9 yıla çıkması Fenerbahçe taraftarının sabrını tüketirken yönetim, gelecek sezonu da kaçırmamak için kolları sıvadı.Bu doğrultuda takıma yıldız isimleri katmaya kararlı olan sarı-lacivertliler, en önemli hedefi olan Edin Dzeko'yu bitirdi.

2 YILLIK ANLAŞMA

Valencia'nın boşluğunu Bosna Hersekli yıldız ile dolduracak olan yönetim, 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET

37 yaşındaki santrforun Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon Euro'luk teklif aldığı ancak özellikle eşinin Avrupa'da kalmayı istemesi nedeniyle bu seçeneği devre dışı bırakarak F.Bahçe'ye 'Evet' dediği öğrenildi.

İSTANBUL'U İSTİYOR

İstanbul'da yaşamayı isteyen ve Kanarya'dan bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam alacak olan tecrübeli futbolcunun, milli takım maçlarının ardından İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

MİLLİ TAKIMDA GOL MAKİNESİ

2021 yazında Roma'dan transfer olduğu İnter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, geride kalan sezonda 52 maçta forma giyip 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bosna Hersekli golcü, milli takım kariyerinde ise 127 karşılaşmada görev yapıp 64 kez fileleri sarstı.

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