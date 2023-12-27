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Spor

Edin Dzeko'dan anlamlı hareket

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, anlamlı bir harekete imza attı. Yıldız futbolcunun, Galatasaray derbisinde maçın kazanılması halinde dağıtılacak primin kulüp çalışanlarına verilmesini istediği öğrenildi.

27 Aralık 2023 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
Edin Dzeko'dan anlamlı hareket
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Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko'dan alkışlanacak bir hareket geldi.

"BENİM PAYIMI KULÜP ÇALIŞANLARINA DAĞITIN"

Dzeko'nun Kadıköy'de Galatasaray ile oynadıkları derbi öncesinde "Biz zaten maçları kazanmak için kulüpten maaş alıyoruz. Galatasaray'ı yenmek için prime ihtiyacımız yok. Benim payımı kulüp çalışanlarına dağıtın. Yeni yıla aileleri ile birlikte mutlu girsinler" dediği öğrenildi. Tecrübeli golcünün bu hareketi camia tarafından takdirle karşılandı.

16 GOL 7 ASİST

Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı.

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