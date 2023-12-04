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Spor

Edin Dzeko'dan Fred açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Edin Dzeko, Sivasspor galibiyetini ve Fred'in takıma dönmesini değerlendirdi. Bosnalı golcü, takım arkaşı Fred'i özlediklerini söyledi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
Edin Dzeko'dan Fred açıklaması
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko 4-1 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fred'in takıma dönmesini değerlendiren Dzeko, "Sahada olduğu zaman onun orada olduğunu hissediyorsunuz, Fred büyük bir oyuncu. Fred'i çok özledik. Fiziksel olarak daha da üzerine koyacaktır. Kolay değil. 1 ay boyunca sakat olmak kolay değil. Fred'in bugün oyunu, daha altını ve süre olarak daha azını bekliyordum." ifadelerini kullandı.

Son olarak gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine değinen Dzeko, "Galip gelmek çok önemliydi. Önümüzde birkaç gün dinlenme fırsatı olacak. Beşiktaş maçı, büyük bir maç. İyi oyuncuları var. O maça kadar olan süreyi iyi değerlendireceğiz ve o maça da en iyi şekilde hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

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