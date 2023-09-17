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Spor

Edin Dzeko'dan galibiyet serisi cevabı: ''En önemlisi 3 puan kazanmaktır''

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Galibiyet sersi yakalamaları hakkında konuşan deneyimli futbolcu, 'En önemlisi 3 puan kazanmaktır. Özellikle bugün oynadığımız gibi zor maçlardan sonra. Antalyaspor zor bir rakip.' ifadelerini kullandı.

17 Eylül 2023 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Edin Dzeko'dan galibiyet serisi cevabı: ''En önemlisi 3 puan kazanmaktır''
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Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, Antalyaspor maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Attığı golün sorulması üzerine Edin Dzeko "Golü henüz TV'den izlemedim ama gol verilince mutlu oluyorsunuz. Ofsayt verilince hayal kırıklığı oluyor ama VAR'dan sonra geçerlilik kazanınca mutlu oluyorsunuz. O gol, maç içinde bizim yönümüzü değiştirdi." dedi.

10 resmi maçı kazanmaları hakkında görüşleri sorulan Dzeko "En önemlisi 3 puan kazanmaktır. Özellikle bugün oynadığımız gibi zor maçlardan sonra. Antalyaspor zor bir rakip. Güçlü ve fizikli, teknik taktik anlamda iyi bir takım. Bu anlamda Nuri Şahin'in hakkını vermek gerekiyor. Bugün bizim için en önemlisi kazanmaktı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İtalya ligi hakkında konuşan Dzeko, "Türkiye Ligi, İtalya Ligi'ne göre farklı. İtalya Ligi'nde daha taktiksel ve savunma oyunu oynanıyor. Bugün her iki takım da hücumu düşündü ve savunmayı bıraktı. Biz ileriyi düşünerek maç maç ilerlemeliyiz." dedi.

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