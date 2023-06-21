Edin Dzeko'nun transferi sona eriyor!

Boşnak yıldızla ilgili olarak bazı ufak detayların kaldığı ve Sarı-Lacivertliler'in perşembe günü bu transfere nokta koyacağı ortaya çıktı.

"SİZİN İÇİN ARABİSTAN'I REDDETTİM"

Sarı-lacivertli yönetim, İnter'le sözleşmesi biten Bosna Hersekli golcünün menajeri Alessandro Lucci ile temaslarını, oyuncunun milli takımda olduğu süre içinde de aralıksız sürdürdü. Önceki gün İstanbul'a gelen Lucci ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler olumlu geçti. 3 saat süren toplantıda, "Sizin için Arabistan'dan gelen teklifi reddettik" diyen menajer, bu kritik cümle ile sarı-lacivertli kulübü istediklerini söylerken, bonuslarla fiyatı biraz daha yükseltmek için de son kozunu oynamış oldu.

104.5 MİLYON EURO + İMZA PARASI

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

EVİNİ SEÇECEK, İMZAYI ATACAK

Deneyimli golcü, tatile başlayacak ancak öncesinde rotası İstanbul olacak. Eşiyle birlikte gelip yaşayacağı evi ve şehri görmesi, ardından da son halini alacak 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

RAPORLAR, FENERBAHÇE'Yİ İKNA ETTİ

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Edin Dzeko ile sözleşme imzalayacak olması kafa karıştırsa da gelen raporlar, Edin Dzeko'nun karakteri sarı lacivertli idarecileri ikna etti.

113 MİLYONLUK LUKAKU'YU YEDEK BIRAKTI

Edin Dzeko, geçen sezon Inter'de 113 milyon euro'luk Romelu Lukaku'yu yedek bırakıp 52 resmi maçta oynadı ve 14 gol atıp 5 asist yaptı. Oyun içindeki etkisi ise çok daha büyük oldu.

ETRAFINDAKİ OYUNCULAR KARİYER SEZONU YAŞADI

Forvetteki partneri Lautaro Martinez, Inter kariyerinin en verimli sezonunu geçirerek 28 gol attı. Bunda Edin Dzeko'nun oyun içindeki varlığı ve etkisi önemli oldu. Sürekli rakip savunmayla boğuşan, sırtı dönük oynayan ve servis yapan Dzeko, Lautaro'yu sürekli besledi. Sadece Lautaro değil, merkez orta saha olarak oynayan Nicolo Barella, Dzeko'nun servisleriyle 9 gol attı ve kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi.

INZAGHI, DZEKO'DAN HİÇ ŞAŞMADI

Edin Dzeko'nun istikrarlı performansından hiç şaşmayan Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, hem Şampiyonlar Ligi finalinden hem de finale giden yolda Boşnak golcüyü sürekli ilk 11'de oynattı.

TAKIM İÇERİSİNDE ÇOK BÜYÜK BİR FİGÜR

Boşnak golcünün soyunma odasındaki birleştiriciliği, liderliği ve kariyeriyle tartışılmaz bir figür olması da Fenerbahçe'yi cezbetti. Teknik direktör dışında oyuncular arasında da böylesine büyük bir lider figürü arayan Fenerbahçeli idareciler, Dzeko'da karar kıldılar.

GAZZETTA: "INTER'İN TARTIŞMASIZ LİDERİ"

9 Ekim 2022'de La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Edin Dzeko'nun hem saha içerisinde hem saha dışarısında Inter'in tartışmasız lideri olduğunu yazdı. Maç öncesi takıma motivasyon konuşmaları yaptığı, oyun içinde psikolojik olarak düşen arkadaşlarına destek verdiği, hataları için uyardığının altı çizildi. Takım arkadaşlarının da kariyerinde Wolfsburg, Manchester City ve Roma gibi kulüpler olan Dzeko'nun tecrübesine kulak verdikleri kaydedildi. Hatta bir maç içerisinde tartıştığı Onana'nın bile daha sonra Dzeko'dan özür dileyip teşekkür ettiği belirtildi.

SON 5 SEZONDA 222 MAÇ!

Edin Dzeko, geçen sezon 52 maçta forma giyip 14 gol ve 5 asistle oynadı. 2021/22'de 49 maç 17 gol 10 asist, 2020/21'de 38 maç 13 gol 5 asist, 2019/20'de 43 maç 19 gol 14 asist, 2018/19'da 40 maç 14 gol 10 asist yaptı.

GEÇEN SEZON HİÇ SAKATLANMADI

Geçen sezon hiç sakatlanmayan Edin Dzeko, son olarak 2021/22 sezonunda koronavirüse yakalandığı için 8 gün sahalardan uzak kaldı. Öncesinde 7 Kasım - 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 12 gün sakat olan Dzeko, sadece 1 maç kaçırdı.