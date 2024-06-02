Edin Terzic: Çok şeyi doğru yaptık ama olmadı

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Hırvat teknik adam, "Harika bir oyun ortaya koyduk ve bence 2-0 kaybetmekten daha fazlasını hak ettik. İlk yarıdan itibaren sadece finali oynamak için değil, kazanmak için burada olduğumuzu gösterdik. Pek çok şeyi doğru yaptık ama doğru olmadı." dedi.

"Real Madrid'i tebrik ederim, bu turnuvayı neden 15 kez kazandıklarını görebiliyorsunuz" diyen Terzic, "Real Madridli oyuncular, turnuvayı daha çok kazanmalarına rağmen çok motiveydiler. Bu etkileyici, onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.