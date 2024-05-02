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Spor

Edin Terzic: Hak edilmiş bir galibiyet aldık

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında aldıkları Paris Saint-Germain galibiyeti sonrası konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, maçı kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.

2 Mayıs 2024 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Edin Terzic: Hak edilmiş bir galibiyet aldık
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, PSG'yi mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Edin Terzic yaptığı açıklamada, "Hak edilmiş bir galibiyet oldu. Takımımız iyi bir performans gösterdi. Daha fazla gol atabilirdik ama benim açımdan iyi bir sonuç oldu." dedi.

Genç teknik adam, "Bu tür maçlarda çok koşmak gerekir ve biz de öyle yaptık. Şimdi bize rövanş maçında beraberlik yetiyor ancak Fransa'da da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Finale kalacak takımın belli olacağı rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü oynanacak.

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