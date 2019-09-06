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Edin Visca Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

Transferin son günü büyük bir bomba patlatmak isteyen Fenerbahçe’nin Edin Visca için Başakşehir’le masaya oturduğu ancak anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı. Transferin devre arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Transferin son günü, hatta son saatleriydi. Yepyeni bir kadro kuran Fenerbahçe'nin gündemi hala meşguldü ve bir son dakika atağı için Başakşehir ile temasların sürdüğü haberleri vardı.
 
Genel kanı Hasan Ali'ye alternatif yaratmak için İstanbul ekibinden Clichy'nin istendiği yönündeydi. Ancak o saatlerde yaşanan pazarlıkla da sürpriz bir isim de vardı. Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki isim Clichy değil, yine Visca'ydı.
 
Fenerbahçe oyuncu cephesiyle konuşup olumlu geri dönüş almış, iş Başakşehir ile yapılacak pazarlıklara kalmıştı. Fakat yine olmadı, gece geç saatlere kadar yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı ve transfer devre arasına kaldı.
 
Lige iyi bir giriş yapan Sarı- Lacivertliler'in Visca'dan vazgeçmediği, devre arasında Başakşehir'in kapısını tekrar çalacağı öğrenildi. Bu noktada 2021'e kadar mukavelesi bulunan Boşnak oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmekten yana tavır koymasının da transferde belirleyici rol oynaması bekleniyor.
 
Hücumun neredeyse her bölgesinde oynayabilen Visca, Başakşehir formasıyla çıktığı 233 Süper Lig karşılaşmasında 64 gol atarken, 63 de asist yaptı.
 
(Fanatik)
 

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