22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9638
  • 6,694
  • 245.448
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Edin Visca: Fenerbahçe'ye gelmek isterim

Fenerbahçe'de kabus gibi geçen sezondan sonra gelecek sezonun planlarına şimdiden başlandı ve ilk öncelik Başakşehir'in Bosnalı futbolcusu Edin Visca.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosu için çalışmaları sürdürüyor. Bir yandan Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen sarı lacivertliler, diğer taraftan da transfer görüşmelerine devam ediyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimler üzerine çalışan yönetim, ilk olarak Edin Visca transferine öncelik veriyor. Ersun Yanal'ın listesinde ilk sırayı alan Boşnak yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen Kanarya; Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği 29 yaşındaki kanat oyuncusu için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var diyen teknik direktör Ersun Yanal, Visca transferine büyük önem veriyor. Başakşehir'in en istikrarlı ismi olan Visca'nın takıma büyük katkı sağlayacağını düşünen tecrübeli hoca, başkan Ali Koç'a bu konuda ısrarcı davranıyor. 8 sezondur formasını giydiği Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Boşnak yıldızın transferi için Ali Koç'un bizzat görüşmelere katılacağı ve bu işi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu arada Visca'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

(Takvim)

Çekirdeği taş sandı, küçük çocuğu öldüresiye dövdü! O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 Mayıs kutlamasına gidenleri taşıyan minibüs devrildi

1 Mayıs kutlamasına gidenleri taşıyan minibüs devrildi

İslam düşmanı milletvekili adayı partisinden atıldı

İslam düşmanı milletvekili adayı partisinden atıldı

Bakan Soylu'dan 1 Mayıs mesajı

Bakan Soylu'dan 1 Mayıs mesajı

Taksim’e girişler kapatıldı

Taksim’e girişler kapatıldı

Ülke şokta! Üniversite sınavını kazanamayan 25 genç intihar etti

Ülke şokta! Üniversite sınavını kazanamayan 25 genç intihar etti

'Ruslar Maduro'yu ülkede kalmaya ikna etti'

'Ruslar Maduro'yu ülkede kalmaya ikna etti'

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

'İç savaş girişimi başarısız oldu'

'İç savaş girişimi başarısız oldu'
 

POPÜLER HABERLER

Çekirdeği taş sandı, küçük çocuğu öldüresiye dövdü! O anlar kamerada

Çekirdeği taş sandı, küçük çocuğu öldüresiye dövdü! O anlar kamerada

Vücuttaki zehri yok eden tek besin! Bu besini sofranızın baştacı yapın...

Vücuttaki zehri yok eden tek besin! Bu besini sofranızın baştacı yapın...

Venezuela'daki darbe girişimi fotoğrafları...

Venezuela'daki darbe girişimi fotoğrafları...

Kızıl Meydan'da 'S-400'lü gövde gösterisi

Kızıl Meydan'da 'S-400'lü gövde gösterisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA