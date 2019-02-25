Edin Visca'nın talipleri arttı
8 yıldır Süper Lig’de başarılı bir şekilde forma giyen ve gösterdiği performansla tam bir istikrar abidesi olan Edin Visca’nın sezon sonunda artık Başakşehir kariyerine son vereceği öğrenildi.
VİSCA BUNDES LİGA'YI İSTİYOR
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Saha içerisindeki kaliteli oyunun yanı sıra kisiligiyle de taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sempatisini toplayan Visca için Schalke ve Wolfsburg’un devrede olduğu belirtilirken, Boşnak yıldıza Alman ekiplerinin harcinde bazı İngiliz ve Arabistan kulüplerinin de ilgisi olduğu ifade edildi. Süper Lig’in en fazla gol ve asist yapan kanat oyuncularının başında gelen Edin Visca’nın Bundes Liga’ya gitmeye daha sıcak baktığı anlaşılırken oyuncunun menajeri Zubanovic Hadis’in şimdiden görüşmelere başladığı bildirildi.
Bu sezon 27 maçta 10 gol 12 asist yapan Visca için Başakşehir’in en az 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenilirken Haziran ayında ayrılığın kesin olarak gerçekleşeceği iddia edildi.
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