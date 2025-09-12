İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Ediz Gürel'den satrançta tarihi başarı!

025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda mücadele eden Büyükusta (GM) Ediz Gürel, dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

AA12 Eylül 2025 Cuma 00:08 - Güncelleme:
Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.

  • EdizGürel
  • FIDEGrandSwiss
  • DünyaŞampiyonu

