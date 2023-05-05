İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4975
  • EURO
    21,4439
  • ALTIN
    1258.11
  • BIST100
    4398.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ednaldo Rodrigues'den sürpriz Carlo Ancelotti açıklaması!
Spor

Ednaldo Rodrigues'den sürpriz Carlo Ancelotti açıklaması!

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin A planları olduğunu açıkladı.

5 Mayıs 2023 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Ednaldo Rodrigues'den sürpriz Carlo Ancelotti açıklaması!
ABONE OL

Brezilya Milli Takımı ile Katar Dünya kupasında beklentileri karşılayamayan Tite ile yollar ayrılmıştı.Sambacılar yeni teknik direktörlerini ararken ortaya Jorge Jesus, Carlo Ancelotti, Abel Ferreira ve Fernando Diniz gibi isimler atıldı.

CBF Ednaldo Rodrigues suskunluğunu bozdu. Brezilyalı yönetici Carlo Ancelotti ile resmen ilgilendiklerini duyurdu.

"BUNU SAKLAMANIN ANLAMI YOK"

Fichajes'in haberine göre CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Herhangi bir teklifimiz henüz olmadı ancak Ancelotti bizim A planızımız. İlk kez bu kadar açık konuşuyorum ve bu tercihimi saklamanın bir anlamı yok" açıklamasını yaptı.

"B PLANIMIZ VAR"

Başkan Rodrigues, bu açıklamalara ek olarak yedek planları olduğunu aktarırken, "Çok etik olmaya çalışıyorum. Bir kulüple sözleşmesi olan hiçbir hocaya yanaşmam. Sabırlı olmaya ve görüşmek için doğru anı beklemeye çalıştık. Onunda isteğinin olup olmadığını anladığımız andan itibaren her şey çok daha net olacak ve ona göre bir B planımız var" ifadelerini kullandı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.