İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması
Spor

Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, sakatlığının Galatasaray derbisinde aldığı darbe sonrası başladığını açıkladı. Alvarez, ağrıların devam etmesi nedeniyle sağlık ve teknik ekiple birlikte durma kararı aldıklarını belirtti.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 20:41 - Güncelleme:
Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Alvarez, sakatlığının 1 Aralık'ta Galatasaray ile oynanan derbinin son bölümünde ayak bileğine aldığı sert darbe sonrası başladığını belirtti. Yıldız futbolcu, sağlık ekibiyle koordineli şekilde çalışarak sonraki maçlarda forma giyebildiğini ancak ağrıların devam etmesi nedeniyle durma kararı aldıklarını ifade etti.

İŞTE EDSON ALVAREZ'İN AÇIKLAMASI

"1 Aralık'ta, Galatasaray'a karşı oynanan derbi sırasında maçın sonlarına doğru ayak bileğime güçlü bir darbe aldım.

Sağlık ekibiyle koordinasyon içinde ve birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde sonraki maçlarda oynamaya devam edebildim. Ancak rahatsızlık devam etti ve bu nedenle durma kararı alındı. Bu da maalesef Süper Kupa finalini kaçırmam anlamına geldi.

O zamandan bu yana rehabilitasyon süreci ve çalışmalar durmadı. Hissettiğim durum giderek iyileşti ve bu sayede Aston Villa'ya karşı oynanan Avrupa Ligi maçında birkaç dakika süre alabildim.

Ne yazık ki o maçtan sonra rahatsızlık tekrar etti. Bu nedenle, teknik ekip ve sağlık ekibiyle yeniden koordinasyon halinde durma kararı aldık; durumu yeniden değerlendirmek ve sakatlığın ciddiyetini net şekilde belirlemek için.

Takıma yardımcı olma ve sahada olma isteğim her zaman bir öncelik oldu. Hedefim tamamen iyileşmek, tam gücümle geri dönmek ve bu büyük kulübün hedeflerine katkı sağlayabilmek için en iyi performansımı göstermeye devam etmek."

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.