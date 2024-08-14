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Spor

Eduardo Camavinga 6-7 hafta sahalardan uzak kalacak

Bu akşam Atalanta ile Süper Kupa maçı oynayacak olan Real Madrid'den sakatlık haberi geldi. Dünkü antrenmanda sakatlanan Eduardo Camavinga'nin bugünkü maçta oynayamayacak.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Eduardo Camavinga 6-7 hafta sahalardan uzak kalacak
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, bugün Polonya'da karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak maç (TSİ) 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID'E KÖTÜ HABER

Mücadele öncesinde son antrenmanını dün gerçekleştiren Real Madrid'de Eduardo Camavinga sakatlandı.

Antrenmandaki bir pozisyonda yerde kalan Camavinga için Real Madrid bugün bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eduardo Camavinga'nın sol dizindeki iç kollateral bağda burkulma tespit edildiği belirtildi.

Camavinga, sakatlığı nedeniyle Atalanta karşısında forma giyemeyecek.

6-7 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

İspanyol basınında yer alan haberlerde Camavinga'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceği kaydedildi.

Camavinga'nın en az 6-7 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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