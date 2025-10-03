Edward Iordanescu: Daha farklı bir skoru hak ettik

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 yenilen Polonya ekibi Legia Varşova'nın teknik direktörü Edward Iordanescu, bu skordan daha farklı skoru hak ettiklerini söyledi.

Iordanescu, maçın oynandığı Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 15 gün içinde 5 maç oynadıklarını hatırlattı.

Takıma 10 futbolcunun katıldığını belirten Iordanescu, "Bu oyuncuların daha adaptasyon süreci bitmedi. Bilimsel açıdan bakıldığında henüz hazır olmadıkları çok açık. Biz sezon başından itibaren 18 maç oynadık, Samsunspor 9 maç oynadı. Geçen maçtaki aynı ilk 11 ile oynasaydık aynı enerjiyi ve eforu sahaya yansıtabilecek miydik? Bir garantim yoktu, bu bir riskti. Ayrıca futbolcuların sağlığını da riske atmış olacaktık." diye konuştu.

Milli takımlara da 10 futbolcu gönderdiklerini vurgulayan Iordanescu, "Yani geceleri ben yatıp uyuyamıyorum. Sürekli oyuncularla temas halindeyiz. Doktorlarımızla, teknik ekibimizle bütün verileri topluyoruz. Bütün maçlardan ve antrenmanlardan... Kontra diyelim baskılı oyun diyelim, çeşitli taktiklerle oynadığımız maçlar oluyor ve bazen oyuncularımızı riske atabiliyoruz. Günün sonunda çok zor bir karar veriyoruz. Bir tek ben suçlanıyorum günün sonunda bende yüzde 100 sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Bütün ekibime güveniyorum ve onların hazır olmasını istiyorum. Bu akşam mutluyum ve memnunum bu kadar kadroda değişiklik yapmama rağmen aynı teknikle aynı kontrolle aynı paslaşmayla aynı seviyede takımı tutmayı başardık. Takımın performansından o yüzden memnunum. Bu skordan daha farklı skoru hak ettik. Şu anda pazar günü oynayacağımız maça odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam, pazar günü oynayacakları lig maçını kazanmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önemli olan önümüzdeki maçı kazanabilmek. Bazı insanlar oyuncularınızı riske atabilirdiniz diye düşünebilirler ama benim için bütün oyuncular aynı değerdedir. Avrupa kupalarına katılmak bizim için öncelikti. Hem kulüp hem finansal açıdan hem de taraftarlar için bizim için en önemli hedefimiz buydu. Avrupa'ya yerleştirdik takımımızı, Konferans Ligi'nde mücadele ediyoruz. Şimdi değişiklik yapmak zorundayız diğer önceliklerimize odaklanabilmek için. Bu maçı kazanabilmek için çok çaba sarf ettik başından sonuna kadar ancak kaybettik."

