Edwin Gyasi'den Beşiktaş açıklaması

12 Nisan 2020 Pazar 17:38 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:38

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları devam ederken, Edwin Gyasi iddiaları ortaya atıldı. CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi, Beşiktaş'a transfer olacağı haberlerine yönelik açıklamada bulundu.

Afrika basınından GhanaSoccerNet sitesine konuşan Edwin Gyasi, yeni tekliflere açık olduğunu söyledi. 1,5 yıl süresi kalan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Edwin Gyasi'nin CSKA Sofya'dan ayrılmayı planladığı ifade edildi.

"HER FUTBOLCU BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTER"

28 yaşındaki kanat forvet, Beşiktaş sorusu üzerine, "Tabii ki diğer tekliflere de bakmak istiyorum. Beşiktaş'ın harika tarihi ve büyük taraftar kitlesiyle iyi bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Bence her futbolcu Beşiktaş'ta oynamak ister. Türkiye Ligi güçlü takımlar ve iyi oyuncuların olduğu bir lig. Bana da mücadele şansı verebilir." diye konuştu.

EDWİN GYASİ KİMDİR?

Başta sağ kanat olmak üzere her iki kanat ve forvette görev yapabilen Edwin Gyasi, Beşiktaş'ın aradığı kanat forvet tarzına çok uyuyor. Hollanda'da altyapı eğitimini alan 28 yaşındaki futbolcu, yurt dışında Aalesund, Dallas ve CSKA Sofya formaları giydi. Edwin Gyasi, CSKA Sofya ile çıktığı 52 resmi maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti. (Futbol Arena)