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Spor

Efecan Karaca'nın 2 maç men cezasını Tahkim Kurulu onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Efecan Karaca'nın 2 maç men cezasını onadı.

AA3 Eylül 2021 Cuma 00:33 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 00:33
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TFF'den yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'un 2 maçlık cezaya itirazını inceleyen kurulun, başvuruyu ve erteleme talebini reddederek, cezayı onadığı belirtildi.

Kurul ayrıca, Yeni Malatyaspor'un futbolcu Mustafa Akbaş'a alacaklarını ve fesih tazminatını ödemesini kararlaştırdı.

Açıklamada, ara kararlar gereğince eksiklikleri giderilen dosyada yapılan müzakere neticesinde, davacı futbolcunun itirazının kısmen kabulüyle 2 milyon 572 bin 508 lira alacağın ve 278 bin 666 lira fesih tazminatının davalı Yeni Malatya Spor Kulübü Derneğinden tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, oy çokluğuyla karar verildiği kaydedildi.

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