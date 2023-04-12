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Spor

Efeler 09 SFK ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor beraberlik ile yetindi

TFF 3. Lig 3. Grubun 28. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile Efeler 09 SFK arasında oynana maç 1-1'lik skorla tamamlandı. İki takım 1 puan ile sahadan ayrıldı.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Efeler 09 SFK ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor beraberlik ile yetindi
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TFF 3. Lig 3. Grubun 28. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, İstanbul deplasmanında rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Beyoğlu Stadı

Hakemler: Murat Kasap, Ünal Doğru, Miraç Berk Kölemen

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Onur, Batuhan, Nuri Melih, Şemsettin Ender, Oğulcan Enes, İbrahim Serdar (Dk. 51 Mertcan), Said Can, Bilal (Dk. 90+1 Murat Kaan), Tolunay, Murat Can (Dk. 90+2 Mutlu), Celil (Dk. 68 Kubilay)

Teknik Direktör: Galip Gündoğdu

Efeler 09 SFK: Serkan, Recep, Mehmet (Dk. 63 Hakan Can), Furkan T. (Dk. 90+3 Uğur), İshak (Dk. 90+3 Ömer), Umut, Aytaç (Dk. 63 Süleyman), Furkan K., Sabutay Alper, Gökhan (Dk. 66 Furkan Ç.), Murat

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Sarı kartlar: Murat Can Bölükbaşı, İbrahim Serdar Aydın, Bilal Budak, Said Can Açıkalın (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor), Recep Daylak, Umut Kaya (Efeler 09 SFK)

Goller: Dk. 62 Tolunay Yurtseven (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor), Dk. 32 İshak Kurt (Efeler 09 SFK)

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