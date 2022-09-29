Efeler Ligi heyecanı başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor.
Ligin açılış maçında yarın Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u konuk edecek.
Ligde ilk haftanın programı şöyle:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez)
14.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto (Cengiz Göllü)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)
16.00 Altekma-Arkas Spor (İzmir Atatürk)
17.30 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent)