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Spor

Efeler Ligi normal sezonu tamamlanıyor

Voleybolda Efeler Ligi 26.hafta maçları ile birlikte normal sezon tamamlanacak.

AA11 Nisan 2023 Salı 10:32 - Güncelleme:
Efeler Ligi normal sezonu tamamlanıyor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon yarın oynanacak 26. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Ligde 66 puanı bulunan lider Halkbank ve 60 puanlı takipçisi Ziraat Bankkart, play-off'a kalmayı garantiledi.

Eşitlik durumunda kazanılan maç sayısına bakılacak ligde 16 galibiyeti bulunan Fenerbahçe HDI Sigorta, 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Salondan 15'er kez galip ayrılan takımlardan Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta'nın 46'şar, Arkas Spor'un ise 45 puanı buluyor.

Normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayacak takımların mücadele edeceği play-off final etabını kazanan ekip, Metin Görgün Sezonu'nun şampiyonu olacak.

Haftanın programı şöyle:

13.00 Ziraat Bankkart-Cizre Belediyespor (TVF Başkent)

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto (GOP Üniversite)

16.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVI-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)

17.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk)

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