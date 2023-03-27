İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0908
  • EURO
    20,5417
  • ALTIN
    1210.22
  • BIST100
    5027.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Efeler Ligi'nde Develi Belediyespor, Arkasspor'u 3-1 mağlup etti
Spor

Efeler Ligi'nde Develi Belediyespor, Arkasspor'u 3-1 mağlup etti

Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Develi Belediyespor, Arkasspor'u 3-1 mağlup etti.

IHA27 Mart 2023 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde Develi Belediyespor, Arkasspor'u 3-1 mağlup etti
ABONE OL

Efeler Ligi'nin 24. haftasında Develi Belediyespor ile Arkasspor karşı karşıya geldi. Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Arkasspor 3-1 kazanan taraf oldu.

Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Eser Türkoğlu xx

Develi Belediyespor: İbrahim Emet x, Yurii Synytsia x, Mihojlo Stankovic x, Ahmet Samet x, Radzivon Miskevich x, Abdullah Çam x, Alperay Demirciler x (L), Furkan Aydın x, Berkan Bozan x, Apostol Boyanov x, Berkan Eryüz x, Yusuf Eren x, Hamdi Erkan x, Ali İhsan Heper x

Arkasspor: D.James McDonnell xx, Nickolas Hoag xx, Burutay Subaşı xx, Mustafa Cengiz xx, Ulaş Kıyak xx, Mirza Lagumdzija xx, Ahmet Karataş xx (L), Enis Ali xx, Suarez Perez xx, Bertuğ Öndeş xx, Enes Atlı xx, Oğuzhan Tarakçı xx, Caner Dengin xx

Setler:

1.Set: 25-22 (Develi Belediyespor lehine)

2.Set: 15-25 (Arkas lehine)

3.Set: 9-25 (Arkas lehine)

4.Set: 23-25 (Arkas lehine)

Süre: 27-24-19-28 (96 dakika)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.