Efeler Ligi'nde günün maçları tamamlandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 15. hafta, bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Efeler Ligi'nde 15. hafta oynanan maçların sonuçları şöyle:
Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor: 3-1
Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto: 0-3
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor: 0-3
Altekma-Cizre Belediyespor: 0-3
Halkbank-TÜRŞAD: 3-1
Halkbank oynadığı 15 maçta 40 puan toplayarak liderliğini sürdürdü. Tokat Belediye Plevne ise 15 maçta aldığı 2 puan ile Efeler Ligi'nde son sırada bulunuyor.