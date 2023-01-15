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Spor

Efeler Ligi'nde günün maçları tamamlandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde günün maçları tamamlandı.

AA15 Ocak 2023 Pazar 20:38 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde günün maçları tamamlandı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 15. hafta, bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Efeler Ligi'nde 15. hafta oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor: 3-1

Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto: 0-3

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor: 0-3

Altekma-Cizre Belediyespor: 0-3

Halkbank-TÜRŞAD: 3-1

Halkbank oynadığı 15 maçta 40 puan toplayarak liderliğini sürdürdü. Tokat Belediye Plevne ise 15 maçta aldığı 2 puan ile Efeler Ligi'nde son sırada bulunuyor.

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