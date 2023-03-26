Efeler Ligi'nde TÜRŞAD, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 23. haftasında evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takım, ilk seti 24-26 kaybetmesine rağmen, geri kalan 3 seti alarak haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.

Salon: Adicevaz

Hakemler: İlhan Burhan, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Umit Demir (L), Çağan Baturay Serciler, Baria Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Alp Ali Çayır (L), Matheusz Mika

Galatasaray: Selçuk Keskin, Burak Baturalp Güngür, Beytüllah Hatipoğlu (L), Thomas Edgar, Orçun Ergun, Onurcan Çakır (L), Aykut Acar, Morteza Sharıfı, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı, Kaan Emir Öztürk, Onur Günaydın, Yasin Aydın, Eren Fatih Uğur

Setler: 24-26, 30-28, 25-21, 25-15