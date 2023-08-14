Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu

Efeler Ligi'nde 2023-2024 voleybol sezonu fikstürü çekildi. Ligde 1. devre karşılaşmaları 18 Ekim-24 Aralık 2023 tarihleri arasında, 2. devre müsabakaları 6 Ocak-30 Mart 2024 tarihleri arasında oynanacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "2023-2024 voleybol sezonu kura çekimine hoş geldiniz. Öncelikle Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki milli takım sezonunda artık hem kadınlarda hem de erkeklerde Milletler Ligi'nde mücadele edeceğiz. Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" dedi.

TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Efeler Ligi 1. hafta karşılaşmaları şöyle:

Halkbank - Ziraat Bankkart

Fenerbahçe - Spor Toto

Arkas Spor - Galatasaray

Hatay B.Şehir Bld. - Türşad

Cizre Bld. - Alanya Bld.

Bursa B.Şehir Bld. - Develi Bld.

Akkuş Bld. - Hekimoğlu GCT BVİ

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1. devre mücadeleleri 18 Ekim - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 6 Ocak - 30 Mart 2024 tarihleri arasında oynanacak.