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Spor

Efeler Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor

Erkekler Voleybol 1. Lig'de AXA Sigorta Efeler Ligi adıyla oynanacak 52. sezon yarın başlayacak.

AA8 Ekim 2021 Cuma 09:16 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 09:16
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Bu sezon 14 takımla oynanacak lig, yarın Bingöl Merkez Karşıyaka Salonu'nda oynanacak Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor karşılaşmasıyla start alacak.

2021-22 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek.

Ankara 3 takımla ilk sırada yer alırken, İstanbul ve İzmir ikişer takımla ikinci sırada bulunuyor. Afyon, Bursa, Bingöl, Mardin, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ın ise ligde birer takım var.

ECZACIBAŞI 1996'DA ALINAN KARARLA LİGDEN ÇEKİLDİ

Ligde geride kalan 52 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

HALKBANK'IN 9 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE, 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

GALATASARAY'IN 32 YILLIK HASRETİ

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 32 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

ZİRAAT BANKKART KUPAYI İLK KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 2020-2021 sezonu play-off final serisinde 3-1 yenerek şampiyon oldu.

40 yıl önce kurulan başkent ekibi, şampiyonluk kupasını ilk kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

50. SEZON TAMAMLANAMADI

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 50. sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon belirlenemedi.

Ligde normal sezon sona erdikten sonra geçilen play-off müsabakaları mücbir sebeple tamamlanamadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları belirleme adına ligi normal sezon sıralamasıyla tescillerken, şampiyon ilan edilmedi.

ŞAMPİYONLAR

Erkekler Voleybol 1. Lig'de geride kalan 51 sezonun şampiyonları şöyle:

SezonŞampiyon
1970-1971Galatasaray
1971-1972İETT
1972-1973İETT
1973-1974İETT
1974-1975Muhafızgücü
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Boronkay
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Eczacıbaşı
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Eczacıbaşı
1983-1984Eczacıbaşı
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Galatasaray
1987-1988Galatasaray
1988-1989Galatasaray
1989-1990Eczacıbaşı
1990-1991Eczacıbaşı
1991-1992Halkbank
1992-1993Halkbank
1993-1994Halkbank
1994-1995Halkbank
1995-1996Halkbank
1996-1997NETAŞ
1997-1998NETAŞ
1998-1999NETAŞ
1999-2000Arçelik
2000-2001Arçelik
2001-2002Erdemir
2002-2003Arçelik
2003-2004Erdemir
2004-2005Erdemir
2005-2006Arkas Spor
2006-2007Arkas Spor
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010Fenerbahçe
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Fenerbahçe
2012-2013Arkas Spor
2013-2014Halkbank
2014-2015Arkas Spor
2015-2016Halkbank
2016-2017Halkbank
2017-2018Halkbank
2018-2019Fenerbahçe
2019-2020Lig tamamlanamadı
2020-2021Ziraat Bankkart

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