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  • Efkan Bekiroğlu: 3-3'e döndük, 4-3'ü de istiyorduk
Spor

Efkan Bekiroğlu: 3-3'e döndük, 4-3'ü de istiyorduk

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:19 - Güncelleme:
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Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Efkan Bekiroğlu, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Sözlerine 3-0'dan maçı çevirerek aldıkları 1 puanın değerini anlatarak başlayan Efkan, "Bu 1 puan çok anlamlı. Geçen sezon da İstanbul'da hemen hemen aynı maçı oynadık. İlk dakikada gol yemiştik ama bu sefer pes etmedik. Devreden önce bana nasip oldu, 3-1'i bulduk. Çok morallendik. Takımımız çok güzel. 3-0'dan 3-3'e döndük. 4-3'ü de istiyorduk. Oyun bize dönmüştü. Nasip olmadı maalesef..." açıklamasını yaptı.

Dördüncü golü yememenin kendileri açısından çok kritik bir an olduğunu belirten Efkan, "Kırmızı kart yediler. Daha kolaydı geçen sezona göre. Biz devrede 4-5 gol de atarız ama önemli olan 4'üncü golü yememekti. Onu da başardık. Haydi mutluyuz diyelim." diyerek sözlerini noktaladı.

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