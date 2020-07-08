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Spor

Efkan Bekiroğlu Alanyaspor ile sözleşme imzaladı

Alanyaspor, 1860 Münih ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.

DHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:50
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Aytemiz Alanyaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efkan Bekiroğlu'nu 2 yıldır takip ettiklerini ve Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kendisinden beklentilerinin oldukça fazla olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Kazasız, sakatlıksız ve başarılı sezonlar geçirmesini temenni ediyorum. Aramıza hoş geldin. Allah utandırmasın. Hem kulübümüze faydalı olacağını, hem de Türk futboluna katkısı olacağını düşünüyorum. Kendisini milli takımda görmek dileğiyle, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Efkan Bekiroğlu ise, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olacağım. Aslında hemen bugün çalışmalara başlamak isterdim ama inşallah kısa bir süre sonra takımla antrenmanlara başlayabileceğim" diye konuştu.

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