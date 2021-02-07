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Spor

Efsane boksör Leon Spinks hayatını kaybetti! Muhammed Ali'yi yenmişti

Muhammed Ali'yi yenen eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu Leon Spinks, kansere yenik düştü.

AA07 Şubat 2021 Pazar 11:21 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 11:21
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Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Spinks'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Spinks, Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı.

ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu.

Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.

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