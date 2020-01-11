11.01.2020 11:15 - Güncelleme: 11.01.2020 11:15

Barcelona'da Ernesto Valverde'nin koltuğunun sallantıda olması üzerine teknik direktörlüğe getirilecek yeni ismin kulübün efsane isimlerinden Xavi Hernandez olacağı konuşuluyor.

İspanyol basını Atletico Madrid'e Süper Kupa'da elenen ve sezon başından beri çok eleştirilen Valverde'nin yerine Xavi'nin teknik patronluğa getirileceğini yazıyor. İddialara göre Barcelona yönetimi şu anda Al-Sadd kulübünün hocalığını yapan Xavi'ye 2 yıllık resmi teklifini iletmiş durumda ve Xavi eğer kabul ederse Valverde'nin görevine son verilecek.

Barcelona takımının başında 2 sezondur şampiyonluk yaşayan Valverde, bu sezon takımını zirve yarışının içerisinde tutmasına rağmen sık sık eleştiriliyordu.

Valverde, Real Sociedad ve Real Madrid beraberliklerinin yanı sıra geçen hafta da ligde Espanyol ile oynanan derbide galibiyet çıkarılamamasının sorumlusu olarak gösteriliyordu. Özellikle Real Madrid maçında top kontrolünün ezeli rakiplerinde olan bir oyun sergilenmesi taraftarlar arasında uzun süre tartışılmıştı.

(Sporx)