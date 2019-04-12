Efsane isim Can Bartu hayatını kaybetti
A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu hayatını kaybetti.
A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu hayatını kaybetti.
(Trt Spor)
A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu hayatını kaybetti.
(Trt Spor)
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