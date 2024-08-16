Efsane isim uyardı: Mourinho sahaya odaklanmalı

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesi ile ilgili konuştu.

İngiliz spor adamının hedefinde ise Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho vardı.

Ferdinand, "Onu Lille'e karşı gördük. Mourinho artık Avrupa'da bir takım çalıştıracak seviyede değil mi? Hakemlere itiraz etmek yerine futbola odaklanmalı, maçlar sahada kazanılır" ifadelerini kullandı.

Rio Ferdinand, Haziran ayında Real Madrid ile Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Portekizli çalıştırıcı ile kısa bir söyleşi gerçekleştirmişti.

Ferdinand, Mourinho'ya "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" diye sorarken, Portekizli çalıştırıcı bu soruya "Fenerbahçe başkanı" cevabını vermişti.

Bu açıklamalar dünya basınında geniş yer bulmuş ve sosyal medyada viral olmuştu.