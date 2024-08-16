İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7047
  • EURO
    37,047
  • ALTIN
    2660.87
  • BIST100
    9982.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Efsane isim uyardı: Mourinho sahaya odaklanmalı
Spor

Efsane isim uyardı: Mourinho sahaya odaklanmalı

Manchester United'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand, 'Mourinho artık Avrupa'da bir takım çalıştıracak seviyede değil mi? Hakemlere itiraz etmek yerine futbola odaklanmalı, maçlar sahada kazanılır.' açıklamasında bulundu.

16 Ağustos 2024 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Efsane isim uyardı: Mourinho sahaya odaklanmalı
ABONE OL

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesi ile ilgili konuştu.

İngiliz spor adamının hedefinde ise Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho vardı.

Ferdinand, "Onu Lille'e karşı gördük. Mourinho artık Avrupa'da bir takım çalıştıracak seviyede değil mi? Hakemlere itiraz etmek yerine futbola odaklanmalı, maçlar sahada kazanılır" ifadelerini kullandı.

Rio Ferdinand, Haziran ayında Real Madrid ile Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Portekizli çalıştırıcı ile kısa bir söyleşi gerçekleştirmişti.

Ferdinand, Mourinho'ya "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" diye sorarken, Portekizli çalıştırıcı bu soruya "Fenerbahçe başkanı" cevabını vermişti.

Bu açıklamalar dünya basınında geniş yer bulmuş ve sosyal medyada viral olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.