Efsane voleybolcu Paulo Burgo'dan acı haber

Eski voleybolcu Paula Borgo 11 Mayıs Perşembe günü hayatını kaybederek voleybol dünyasını yasa boğdu.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE ÖĞRENDİ

Paula Borgo'nun, Brezilya'da Barueri kulübüne imza atmak için geçtiği sağlık kontrolleri sırasında mide kanserine yakalandığı tespit edildi.

Eylül ayından beri tedavi gören 29 yaşındaki sporcu, 2015 yılında U23 dünya şampiyonluğunu kazandı ve aynı yıl içerisinde Brezilya milli takımına çağrıldı.

Paula, vefat etmeden iki gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşine övgüler yağdırmıştı; "Hastanede 5. günümüz geçti ve ben konuşabilecek durumda değildim. Beni seviyorsun. Hastalandıklarında eşlerini terk eden kocaların hikayelerini gördüm, Carlos tamamen farklıydı. Beni ne kadar sevdiğini kanıtladı ve gerçekten bana onu tanrının gönderdiği adam olduğunu gösterdi."