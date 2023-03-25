Ege derbisinde kazanan Manisa FK

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay, evinde karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
29. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Serkan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Talha'nın ortasında Muhammet Mert meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
34. dakikada sol kanattan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta arka direkte Sefa kafayla topu filelere yolladı. 1-1
40. dakikada sağdan Taha'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Muhammed Mert, pasını Ballou Tabla'yla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 1-2
90+6. dakikada sol kanattan atılan uzun topu ceza sahası içinde kontrol eden Junior Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3
Stat: İzmir Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Alpaslan Şen x, Burak Cansız x, Mehmet Pekmezci x
Altay: Eren Karataş x, Eric Björkander x (Sefa Özdemir dk. 31 xx), Eren Erdoğan x, Tolga Ünlü x, İbrahim Öztürk x, Özgür Özkaya x, Ceyhun Gülselam x (Mehmet Gündüz dk. 75 x), Zeki Yıldırım x (Murat Berkan Demir dk. 75 x), Salih Sarıkaya x, Arda Gezer x (Deniz Kadah dk. 65 x), Marco Paixao x
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Tugay Gündem, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Murat Uluç
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Alioune Ba x, Kaan Kanak x, Muhammet Taha Şahin x, Metehan Baltaci x, Serkan Odabaşoğlu xx (David Domgjoni dk. 90 ?), Ballou Tabla xx (Junior Fernandes dk. 64 xx), Muhammed Mert xxx (Edgar Prib dk. 64 x), Burak Altıparmak x, Marvin Gakpa xx (Anıl Koç dk. 77 x), Adem Büyük x (Burak Çoban dk. 64 x)
Yedekler: Samet Karabatak, Umut Erdem, Oktay Gürdal, Doğukan Emeksiz, Mehmet Uysal
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Muhammed Mert (dk. 29), Ballou Tabla (dk. 40), Junior Fernandes (dk. 90+6) (Manisa FK), Sefa Özdemir (dk. 34) (Altay)
Sarı kartlar: Tolga Ünlü, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Tuna Üzümcü (Altay), Edgar Prib (Manisa FK)