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Spor

Egehan Arna, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan Egehan Arna'yı transfer ettiğini açıkladı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Egehan Arna, Beşiktaş'ta
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Erkek Basketbol Takımımız, milli basketbolcu Egehan Arna ile sözleşme imzaladı.

Erkek Basketbol Takımımız, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında başarılı forvet Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.

Egehan Arna geride kalan sezonda Anadolu Efes forması giymişti.

Egehan Arna kimdir?

5 Ocak 1997 doğumlu olan Egehan Arna, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk olarak 2015-2016 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç oyuncu ilk sezonunda 16 karşılaşmada süre aldı. 2016-2017 sezonunda 19 lig maçında parkede yer alan başarılı oyuncu; 3.9 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2017-2018 sezonunda 27 karşılaşmada süre alan Egehan Arna; 4.1 sayı ve 1.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda 23 lig maçında parkeye çıkan oyuncu; 5.4 sayı, 1.9 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonunda 12 karşılaşmada görev alan Egehan Arna; 3.8 sayı ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı. 2020-2021 sezonunda Beşiktaşımıza imza atan başarılı oyuncu ilk sezonunda 33 maçta; 6.6 sayı, 3.2 ribaund, 2.0 asist ortalamalarını yakaladı. 2021-2022 sezonunda siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 30 maçta; 13.2 sayı, 3.3 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynarken, BCL'de ise 6 maçta; 10.3 sayı, 1.8 asist, 2.7 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2022-2023 sezonunda Anadolu Efes'e transfer olan Egehan Arna 38 karşılaşmada; 3.2 sayı, 1.7 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Egehan Arna 2023-2024 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı." denildi.

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