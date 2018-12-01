Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eğer 3 büyük kulübümüz UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterirse ülke puanı bir hayli yukarılara çıkabilir

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ilk kez aynı anda Kupa 2'nin eleme turlarından yer alma ihtimali söz konusu. 3 büyükler UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'yi yukarılara taşıyabilir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2009'da geçilen Avrupa Ligi formatında birçok ülke çok sayıda takımla katılım sağlayarak, büyük puanlar toplamış ve ülkeler sıralamasında ani sıçramalar gerçekleştirmişti. Türkiye ise Avrupa kupalarındaki en tecrübeli üç takımı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aynı anda eleme turlarına kaldığı bir dönem yaşayamamıştı.

Fenerbahçe'nin son 32 turunu garantilemesi, Beşiktaş'ın ise Sarpsborg'a karşı büyük bir geri dönüşe imza atarak, tur kapısını aralaması büyük bir fırsatı da beraberinde getirdi. Rakibi Lokomotiv'in Schalke'yi Almanya'da yenememesi halinde her türlü sonuçta Avrupa Ligi'ne kalacak olan Galatasaray'la birlikte İstanbul'un üç büyüğü ilk kez Kupa 2'de bir araya gelecek.

2016 /17 sezonunda F.Bahçe ile Beşiktaş, 2015 /16 sezonunda ise Galatasaray ile Fenerbahçe son 32 turunu görmüş ancak önceki sezonlar da dahil olmak üzere hiçbirinde 2 takımımız aynı anda üst tura çıkamamıştı.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA