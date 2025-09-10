İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2849
  • EURO
    48,4085
  • ALTIN
    4839.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ehab Abu Jazar İtalyan basınına konuştu! ''Biz Filistin halkının sesiyiz''
Spor

Ehab Abu Jazar İtalyan basınına konuştu! ''Biz Filistin halkının sesiyiz''

Filistin Teknik Direktörü Ehab Abu Jazar, İtalyan basınına konuştu. Filistin'deki durum hakkında konuşan Jazar 'Biz bir halkın sesiyiz. Umut taşıyoruz, gücümüzü insanlardan alıyoruz. Futbol yoluyla gönderdiğimiz her sinyal, özgürlük mücadelesinin bir parçası' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM10 Eylül 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Ehab Abu Jazar İtalyan basınına konuştu! ''Biz Filistin halkının sesiyiz''
ABONE OL

Filistin Milli Takım Teknik Direktörü Ehab Abu Jazar, savaşın ortasında futbolu bir direniş olarak tanımlıyor. İtalyan basınına konuşan 45 yaşındaki çalıştırıcı, İsrail'in saldırıları altında olan ülkesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Jazar, "Biliyor musunuz en çok neden korkuyoruz? Telefonda gelen bildirimlerden. Soyunma odasına döndüğümüzde mesajlara bakmak zor geliyor. Çünkü o uyarı, milyonlarca insan için artık günlük bir rutin: Bize bir dostun ya da bir akrabanın öldüğünü söyleyebilir. Boş hissediyorsunuz, izole oluyorsunuz.

YOK EDİLMİŞ BİR ŞEHİR

Size ait bir parçanız kayıp ve geri gelip gelmeyeceğini bilmiyorsunuz. Ben Gazze'nin güneyindeki Refah'ta doğdum. Bugün neredeyse yok edilmiş bir şehir, yerle bir edilmiş durumda. Bir teknik direktör olarak, kendi taraftarlarının önünde oynayamayan, oyuncularını ülkesinde toplayamayan, iletişimi bile kontrol noktaları ve kısıtlamalar nedeniyle engellenmiş bir takımı yönetiyorsunuz. Biz bir halkın sesiyiz. Umut taşıyoruz, gücümüzü insanlardan alıyoruz. Futbol yoluyla gönderdiğimiz her sinyal, özgürlük mücadelesinin bir parçası" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.