Filistin Milli Takım Teknik Direktörü Ehab Abu Jazar, savaşın ortasında futbolu bir direniş olarak tanımlıyor. İtalyan basınına konuşan 45 yaşındaki çalıştırıcı, İsrail'in saldırıları altında olan ülkesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Jazar, "Biliyor musunuz en çok neden korkuyoruz? Telefonda gelen bildirimlerden. Soyunma odasına döndüğümüzde mesajlara bakmak zor geliyor. Çünkü o uyarı, milyonlarca insan için artık günlük bir rutin: Bize bir dostun ya da bir akrabanın öldüğünü söyleyebilir. Boş hissediyorsunuz, izole oluyorsunuz.

YOK EDİLMİŞ BİR ŞEHİR

Size ait bir parçanız kayıp ve geri gelip gelmeyeceğini bilmiyorsunuz. Ben Gazze'nin güneyindeki Refah'ta doğdum. Bugün neredeyse yok edilmiş bir şehir, yerle bir edilmiş durumda. Bir teknik direktör olarak, kendi taraftarlarının önünde oynayamayan, oyuncularını ülkesinde toplayamayan, iletişimi bile kontrol noktaları ve kısıtlamalar nedeniyle engellenmiş bir takımı yönetiyorsunuz. Biz bir halkın sesiyiz. Umut taşıyoruz, gücümüzü insanlardan alıyoruz. Futbol yoluyla gönderdiğimiz her sinyal, özgürlük mücadelesinin bir parçası" dedi.