Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eibar-Sevilla maçında tribün çöktü! 14 taraftar yaralandı

La Liga'da oynanan Eibar-Sevilla maçı sırasında bir tribün çöktü ve 14 taraftar yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sevilla'nın deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir tribünde çökme yaşandı.
 
Sevilla'nın 59. dakikada Banega ile farkı 2'ye çıkardığı gol esnasında Sevillalı taraftarların bulunduğu tribün çöktü.
 
İspanya basınında yer alan habere göre; Municipal de Ipurua Stadı'nda yaşanan kaza sebebiyle 14 kişi yaralandı ve Mendaro hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 
Eibar-Sevilla maçı yaşanılan olaylar sebebiyle bir süre durdu ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti. (Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA