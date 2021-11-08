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Spor

Eintracht Frankfurt, deplasmanda 2 golle kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında deplasmanda Greuther Fürth'ü 2-1 mağlup etti.

8 Kasım 2021 Pazartesi 00:46 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 00:47
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Almanya Ligi Bundesliga'nın 11. haftasında Greuther Fürth kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısında gol olmayan mücadelede Frankfurt, 75. dakikada Sebastian Rode'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fürth, bu gole 90. dakikada Itten ile karşılık verdi. Son dakikada yediği golün ardından pes etmeyen Frankfurt ise uzatmalarda Borre'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Frankfurt, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, 3 hafta sonra kazandı ve puanını 12'ye yükseltti. Fürth ise 1 puanla ligin dibinde kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Frankfurt, Freiburg deplasmanına konuk olacak. Fürth ise M'Gladbach ile karşılaşacak.

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