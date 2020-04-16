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Spor

Eintracht Frankfurt Falette kararını açıkladı

Eintracht Frankfurt, devre arasında Fenerbahçe'ye kiraladığı Simon Falette'i yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

16 Nisan 2020 Perşembe 23:21 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 23:21
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Frankfurter Rundschau'dan Sascha Mehr, Eintracht Frankfurt'un kiralık gönderdiği oyuncularla ilgili yazısında Fenerbahçe forması giyen Simon Falette'e de yer verdi.

Fenerbahçe, devre arasında Alman ekibi Frankfurt'tan Falette'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Gineli oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile toplam 4 maça çıkabildi.

Mehr'in yazısında Falette'in Frankfurt'ta bir geleceği olmadığına ve yeni sezonda takım kadrosunda yer almayacağına değindi.

Bundesliga ekibi 2017'de Falette'i 2.7 milyon Euro bonservis karşılığında Metz'den transfer etmişti. 

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