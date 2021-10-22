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Spor

Eintracht Frankfurt, Olympiakos'u rahat yendi

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Yunan ekibi Olympiakos'u 3-1 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.

22 Ekim 2021 Cuma 00:18 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 00:18
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe'nin rakipleri Eintracht Frankfurt ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Eintracht Frankfurt 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada Frankfurt, 26'da Borre'nin penaltısıyla öne geçerken Olympiakos da aynı şekilde 30'da El-Arabi'nin golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının son anlarında 45+3'te Toure'nin golü Frankfurt'un ilk yarıyı 2-1 önde kapattığını ilan etti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Alman ekibi, Kamada'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Olympiakos art arda 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanarak oyuna ortak olmaya çalıştı ancak Eintracht Frankfurt sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 7 puana yükseldi ve Olympiakos'un üzerine çıkarak liderlik koltuğuna oturdu. Olympiakos ise 6 puanda kalarak ikinci sıraya yerleşti.

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